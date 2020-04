Dans les coulisses du nouveau business des masques de protection

Après le confinement, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et fortement recommandé dans les lieux publics. Cet accessoire fait l'objet d'un commerce en forte croissance. Qui fabrique aujourd'hui ce que l'on porte dans l'Hexagone ? Comment sont-ils importés de Chine ? Quelles sont les entreprises françaises qui misent tout sur ce nouveau marché ? Et quels sont les pièges à éviter. Enquête dans les coulisses de ce nouveau business.



