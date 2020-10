Dans les coulisses du zoo de Beauval

Parti d'une petite réserve ornithologique ouverte en 1980, Beauval est devenu le zoo français qui accueille le plus grand nombre d'animaux. On y retrouve 35 000 individus pour 800 espèces. Il est aussi le plus fréquenté. En 2019, 1,6 million de visiteurs y sont passés. Et en 2021, le parc espère franchir la barre des 2 millions de visiteurs. Le Zooparc de Beauval c'est aussi des investissements permanents comme le gigantesque dôme dédié à la faune et à la flore équatoriale.



En France, Beauval est le seul zoo à accueillir des koalas, des pandas, ou encore des diables de Tasmanie. Une incroyable success story au cœur du Loir-et-Cher. Avec cette faune, une diversité unique dans l'Hexagone, il accueille plus de visiteurs que l'année 2019 depuis sa réouverture il y a cinq mois. Nous vous montrons comment les équipes de soigneurs et de vétérinaires assurent les soins, mais aussi la reproduction d'espèces parfois menacées d'extinction.



