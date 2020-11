Dans les jardins, c'est le moment de planter les bulbes

Au coeur de l'automne, il se passe beaucoup de choses dans les jardins. On récolte des courges, on ramasse les feuilles mortes, et surtout, on plante des bulbes. C'est un plaisir mais aussi un impératif de revenir au jardin pour préparer le printemps. C'est bien le cas de Jean Duby, 71 ans. Il explique avoir l'habitude de les placer parmi les plantes vivaces. Selon lui, il ne faut plus attendre. Dans le Nord, il fait encore doux, mais son jardin est déjà en repos végétatif. "C'est la période idéale pour les plantations parce que le couvert végétal a diminué", précise-t-il.



Dans une jardinerie, confinement oblige, les ventes ont été multipliées par cinq par rapport à l'année 2019. A l'honneur, les bulbes d'amaryllis qui donneront de belles fleurs rouges ou encore les lis des steppes aux bulbes étoilés. Mais l'incontournable comme chaque année, c'est bien sûr le bulbe de tulipe. Un standard avec lequel une jardinerie fait 40% de son affaire.