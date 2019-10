VIDÉO - De dealer à médecin, le "parcours stupéfiant" de Roman Sanchez

Dans quelques jours, Roman Sanchez entamera son internat de médecine générale. Un épilogue presque inattendu pour ce petit dernier d’une famille issue de la classe moyenne, consommateur et dealer de cannabis dès l’adolescence. Son destin, il le raconte dans un livre au titre équivoque : "Un parcours stupéfiant" (Michel Lafon). "J’ai commencé à fumer du cannabis à 12 ans dans la cour du collège", raconte-il à LCI. "Il y avait des mecs en 4e qui roulaient un joint, je leur ai demandé si c’était possible de fumer. Ils m’ont dit 'pas de problème' et c’est comme ça que ça a commencé."

Trois ans plus tard, Roman passe de l’autre côté de la barrière. Grâce au trafic, il gagne jusqu’à 2000 euros par mois, parfois plus, échappant à plusieurs reprises à la police. Un mode de vie aussi dangereux qu’éphémère qu’il compare dans le livre à un "jet pack" : "En gros on monte très vite, on gagne beaucoup d’argent. Et la chute n’en est que plus terrible. Un jet pack, ça n’a pas beaucoup d’autonomie. C’est pareil dans le trafic, on ne dure jamais très longtemps."