Déception suite à l'annulation du carnaval de Dunkerque

Pas de chant, pas de bal, pas d'hymne...c'est une grande tristesse pour les carnavaleux qui attendent toujours avec impatience cette période légendaire. C'est avec le cœur lourd que les Dunkerquois pleurent l'annulation du carnaval prévu en février prochain. Une première depuis la guerre du Golfe il y a trente ans.



C'est Pascal Bonne, tambour-major, qui est le plus triste. En effet, il n'enfilera pas son costume cette année. Mais pour lui, c'est une "sage décision". Face à la progression de l'épidémie à Dunkerque, il est difficile pour les autorités d'imaginer la grande proximité entre plusieurs dizaines de milliers de carnavaleux.



Dans les bars comme dans les magasins de costumes, c'est aussi la douche froide. Les pertes économiques seront très importantes. Et c'est toute la saison carnavalesque qui tombe à l'eau. Toutes les bandes des communes de l'agglomération dunkerquoise sont également annulées.



