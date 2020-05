Déconfinement : se trouver dans une zone rouge est-il facile à accepter ?

Selon qu'on soit à la campagne ou dans une grande ville, être placé dans un département rouge est différemment accepté. A Neauphle-le-Château, une commune de 3000 habitants des Yvelines, on ne comprend pas trop la situation d'autant plus que la plupart n'a eu vent d'aucun cas contaminé par le virus. Comment l'accepter ? "C'est facile parce que c'est un sacré challenge, et en même temps, on a tout fait comme il fallait, il y a la forêt à côté, c'est difficile..."