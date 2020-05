Marseille : les habitants ne comprennent pas la fermeture des plages

À Marseille, les plages vont rester fermées la semaine prochaine. Une quasi-exception dans le département des Bouches-du-Rhône et une décision de plus en plus critiquée par les habitants. Après deux mois et demi de confinement, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas profiter de l'accès à la mer. Alors, certains Provençaux se permettent un petit écart. La mairie justifie cette interdiction par rapport à la surface des plages de la ville, qui est très restreinte.



