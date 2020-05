VIDÉO - Ce qu’on pourra faire ou ne pas faire à partir du 11 mai

Le 13 avril, Emmanuel Macron fixait la date du 11 mai comme horizon. Ce jeudi 7 mai, Edouard Philippe a confirmé que le plan de déconfinement pourra être engagé à cette date. Après deux mois passés chez eux, les Français vont donc voir leur quotidien changer. Pas de retour à la normale cependant : le virus circulant toujours, des restrictions restent en vigueur, en particulier dans quatre régions, classées rouge : l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est. Le point sur ce qu’il sera possible ou non de faire.

"Il sera possible de sortir librement sans attestation quel que soit le département, sauf Mayotte", a déclaré Christophe Castaner. Pas question cependant de se déplacer à plus de 100 kilomètres de son domicile , sauf pour un motif professionnel ou impérieux. Par ailleurs, cette distance limite peut être dépassée tant que l’on reste à l’intérieur de son département, précise le gouvernement.

C’est, avec la réouverture des collèges, la deuxième distinction entre départements en vert et départements en rouge. Dans les premiers, les parcs et jardins publics vont pouvoir rouvrir, mais pas dans les seconds. Les balades en forêt seront par contre autorisées dans tout le pays.

A partir du 11, plus besoin d’attestation pour aller faire son jogging. Plus besoin non plus de rester près de chez soi, et de ne sortir qu’une heure.