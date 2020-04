Déconfinement : comment appliquer les mesures sanitaires dans les transports en commun ?

Le port du masque et la distanciation sociale seront bel et bien obligatoires dans les transports en commun à partir du 11 mai prochain. Mais les usagers sont dubitatifs, car elles sont compliquées à mettre en place dans la pratique. Et avec l'application de ces consignes, le manque à gagner s'annonce lourd pour les avions et les trains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.