Déconfinement : comment faire respecter les gestes barrières à la gare de Rennes ?

Le premier grand test du déconfinement se fera dans les transports en commun ce lundi. Partout, l'heure de pointe est redoutée à cause de la complexité du respect des mesures sanitaires. Un tiers de la fréquentation habituelle est notamment attendu à la station de métro de Rennes. Les agents y sont sur le pied de guerre et comptent sur l'esprit de responsabilité des voyageurs pour respecter les gestes barrières.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.