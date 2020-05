Déconfinement : comprendre le plan de charge dans les transports

Les grandes villes françaises sont prêtes pour la reprise des transports en commun. À Paris, ce sera 75% du trafic pour la RATP et 70% à Lille. Pour les TGV, le trafic ne passera que de 7 à 20% lundi. Le but étant de limiter les déplacements longue distance. Combien de temps faudra-t-il alors pour que le trafic reprenne normalement ? Faut-il craindre la cohue sur les quais à partir du 11 mai ?



