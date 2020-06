Les Français partiront-ils en vacances cet été ?

Après le tsunami du coronavirus, les Français se préparent à des vacances bouleversées, voire à pas de vacances du tout. Pour le cabinet Protourisme, ce sera le choix que pourraient faire 6 millions de personnes cet été, près de 4 millions affirmant même y avoir renoncé de façon certaine. Craintes quant à la sécurité sanitaire, contraintes de déplacement, budget en berne… Les facteurs qui pourraient faire pencher la balance vers cette décision sont nombreux.

Et cela se voit sur les réservations qui se font attendre. Quant aux ventes de billets de train, c'est le calme plat. La SNCF a donc annulé un peu moins de 5% des trains cet été faute de prévisions de réservation. "On sent que les Français s'organisent vraiment à la dernière minute. Ils sont beaucoup plus attentistes. La preuve, on a en juin des trains complets pour le prochain week-end, mais les gens hésitent plus à réserver pour juillet", affirme Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF. Justement en juillet, seuls 20% des trains sont pour l'instant occupés, et 8% seulement pour le mois d'août, c'est deux fois moins que l'année dernière à la même époque.