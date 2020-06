VIDÉO - Les palaces français ont le blues

"Certains palaces ont souhaité ouvrir en juillet, donc ils ont pris des réservations mi-mai, durant le mois de juin, pour juillet et ils sont à 3-4% d'occupation. Donc ils ont fait le choix, stratégique de ne pas réouvrir, car ce taux d'occupation n'est pas viable", reconnaît Christophe Laure, président de l'UMIH Prestige, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

Pourtant, dans le sud de la France, à Saint-Jean Cap Ferrat, on veut y croire et on espère pouvoir compter sur la clientèle européenne. Alors aux abords de la piscine, on dépoussière, tout comme dans les chambres. Un tiers des salariés a été rappelé pour faire revivre l'hôtel, après des semaines de confinement. "Sur la partie hébergement ce sont des dizaines de millions d'euros qu'on ne fera pas, on est déjà en retard. Après ce qu'on a vécu, la tendance est plus faible que d'habitude. C'est un hôtel qui doit tourner à 90-95% d'occupation en juillet et on va approcher les 30-35% d'occupation", explique François Régis Simon, directeur du Grand Hôtel du Cap-Ferrat. Mais ce pari sera-t-il suffisant pour éloigner l'idée d'une année blanche ? Rien n'est moins sûr. La grande majorité des 31 palaces français sont toujours fermés et l'impact social est énorme : cela représente plus de 10.000 salariés au chômage.