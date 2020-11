Déconfinement : déplacements, port du masque, traçage... ces erreurs à ne pas reproduire

Le 30 novembre, cela fera un mois que la France est plongée dans le confinement. Un deuxième volet qui pourrait malheureusement ne pas être le dernier. De fait, si les indicateurs de l'épidémie semblent montrer une amélioration de la situation sanitaire, certains craignent d'ores et déjà une résurgence du virus. Et appellent le gouvernement à prendre ses précautions, alors qu'Emmanuel Macron devrait annoncer mardi soir un début d'allègement des mesures.

Une prudence primordiale pour éviter l'apparition d'une nouvelle vague, comme cela a été le cas à l'issue du premier confinement qui s'était terminé le 11 mai dernier. Si les bars et restaurants n'avaient pas rouvert leurs portes avant le 2 juin, cette date marquait la fin des attestations de déplacement et du temps de sortie quotidienne autorisé.

Ainsi, il aura fallu attendre le mois d'août seulement pour que le port du masque soit généralisé dans les villes de France. Car souvenez-vous : à la sortie du premier confinement, le port du masque n'était pas obligatoire partout mais seulement dans certains commerces comme dans les coiffeurs et dans les transports. Pourtant, les médecins sont déjà nombreux à appeler à sa généralisation.

Parmi eux, le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré. "C'est aujourd'hui que le masque, il sert. C'est à partir de maintenant. Et ce n'est pas le masque dans les transports en commun, c'est le masque dans la vie de tous les jours", disait-il lors de son intervention sur LCI le 11 mai dernier. Aujourd'hui, l'infectiologue persiste et signe : "On aurait certainement contenu la transmission du virus. C'est probablement que là, on a péché, c'est-à-dire qu'on a voulu laisser respirer les Français. Et malheureusement, on les a laissé respirer le virus."