Couleur des départements pour le déconfinement : l'inquiétude en Côte-d'Or

Dans les départements classés "rouge", là où le virus circule encore activement, il faudra s'armer de patience. Le déconfinement aura bien lieu le 11 mai comme ailleurs, mais il sera plus strict. Ce sera peut-être le cas en Côte-d'Or, qui a enregistré 245 décès en hôpital, et 141 en Ehpad. Une situation qui inquiète les habitants. Certains professionnels ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires.



