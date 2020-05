Déconfinement en Île-de-France : une attestation obligatoire pour prendre les transports en commun

A compter de lundi, les Franciliens qui prendront les transports en commun aux heures de pointe devront avoir une attestation. Délivrée par les employeurs et contrôlée par les forces de l'ordre, celle-ci doit contenir le nom du salarié, son poste, ses horaires et le cachet de son entreprise. Ceux qui n'en ont pas devront payer une amende de 135 euros. Si cette nouvelle réglementation est propre à l'Île-de-France, le port du masque, lui, sera obligatoire partout dans le pays.



