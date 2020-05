Déconfinement : et si ce n'était pas le 11 mai ?

Le gouvernement annoncera ce jeudi 7 mai, le maintien ou le report du déconfinement. Et si le 11 mai n'avait pas lieu ? Le Premier ministre avait prévenu la semaine dernière et son ministre de la Santé le redit ce dimanche. "La date de levée du confinement pourrait être remise en question. Tout dépend du comportement des Français", insiste Olivier Veran. À une semaine de l'échéance, comment prenez-vous cette mise en garde ?



