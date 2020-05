Déconfinement : faudra-t-il réserver son coin de plage cet été ?

À la plage de la Grande-Motte, des emplacements géométriques ont été quadrillés et délimités par des cordelettes pour que les baigneurs ne puissent pas se côtoyer. Cette expérience a été inaugurée ce jeudi et mise en place au moins jusqu'au 2 juin. Elle préfigure peut-être ce qui sera la plage du futur en temps de pandémie et notre été déconfiné, mais très surveillé.



