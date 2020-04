Déconfinement : faut-il rendre le port de masque obligatoire ?

Avec le déconfinement, la plus grande crainte des Français concerne le retour de la foule dans les transports, en particulier à Paris. D'ailleurs, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué que "les transports sont un des cas où le port du masque pourra être obligatoire à compter du 11 mai". De toute manière, les Français l'ont déjà largement adopté. Mais est-il possible d'équiper toute la population ? Les communes et les collectivités locales s'y préparent.



