Déconfinement : jusqu’où pourra-t-on se déplacer sans attestation ?

Dès le 11 mai, l’attestation de déplacement sera de l’histoire ancienne, mais à une condition : ne pas s’éloigner à plus de 100 km de chez soi. Sur une carte, la règle est simple. Les habitants de Toulouse, par exemple, pourront se déplacer tout autour de la Ville rose dans un rayon de 100 km, quelque soit le motif et sans la moindre attestation. A partir de cette date, il faudra présenter une attestation professionnelle ou un motif familial impérieux, si l’on souhaiterait sortir de ce fameux cercle bien défini autour de son domicile. Pour les forces de l’ordre, le contrôle de chaque citoyen pourrait vite tourner au casse-tête, puisque le mode d’emploi des règles d’application est encore à l’état de brouillon. Le gouvernement préfère miser sur le civisme et la responsabilité pour que la règle des 100 km soit suivie par la plus grande partie possible de la population.



