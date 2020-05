Déconfinement : la prudence recommandée aux personnes vulnérables

A partir du 11 mai, chacun sera libre de sortir de chez lui. Cependant, Edouard Philippe a recommandé la prudence aux personnes vulnérables. Outre les diabétiques, les personnes âgées font également partie de cette catégorie. Et même si l'appel à la vigilance a été entendu par les seniors d'Auterive (Haute-Garonne), certains ressentent déjà leur liberté retrouvée, car le plus dur pour eux dans ce confinement, c'est le fait d'être seuls.



