Déconfinement : la réaction des Français sur les nouvelles règles

Édouard Philippe a détaillé ce jeudi les mesures de la deuxième phase du déconfinement. Les décisions du gouvernement ont fait réagir partout dans le pays. La liberté retrouvée, la possibilité de revoir les amis et les parents, ou encore la possibilité de pouvoir enfin réserver ses vacances, ont fait plaisir à plus d'uns. Nos journalistes ont recueilli quelques réactions de nos concitoyens.



