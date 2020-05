Déconfinement : la règle des 100 km sera-t-elle calculée par la route ou à vol d'oiseau ?

Auditionné par le Sénat ce mercredi, Jean Castex, le "monsieur déconfinement" du gouvernement, a précisé que la limitation des déplacements dans un rayon de 100 km autour du domicile se calculerait à vol d'oiseau. Voici quelques exemples illustrant le fait qu'on y gagne par rapport à une prise en compte de la distance parcourue sur la route, sachant que la différence est d'autant plus marquée que le territoire est vallonné.

Si vous habitez Amiens et que vous souhaitez vous rendre au Touquet-Paris-Plage (où les plages sont fermées) : la distance est de 100 km à vol d'oiseau et 107 km par la route. Même constat, si vous voulez aller à Rouen depuis Amiens : c'est possible si on calcule la distance à vol d'oiseau mais impossible si on la mesure par la route, car on obtient alors 120 km.