Déconfinement : le Nord retrouve ses plages

Les Français l'ont attendu pendant des semaines. Pour ce premier week-end de déconfinement, ils se sont offert un grand bol d'air, et parfois même un premier bain de la saison. C'est le cas à Dunkerque, où les habitants ont enfin retrouvé leur plage de Malo-les-Bains. Une plage dynamique où l'on peut marcher, mais pas poser sa serviette. Et la police municipale veille au respect des mesures.



