Déconfinement : les amateurs de surf et de karting, les oubliés du 11 mai

À partir du 11 mai, il sera possible de faire du sport individuellement sans attestation mais en respectant les distanciations sanitaires. Les amateurs de surf et de karting, eux, ne pourront pas encore reprendre leurs activités. Dans le Var, un circuit de karting a mis en place un protocole précis avec une série de mesures d'hygiène. En bord de mer, les clubs de surf sont déjà prêts à rouvrir. Pour ces deux activités, il ne manque plus que le feu vert des autorités.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.