Déconfinement : les auto-écoles prises d'assaut par les candidats

Après plus de deux mois de confinement, la vie reprend doucement son cours. Pour preuve, les candidats au code et à la conduite ont pris d'assaut les auto-écoles. A Orléans (Loiret), le planning des heures de conduite est complet jusqu'en juillet. Certaines auto-écoles enregistrent même quatre fois plus de candidats qu'en temps normal. Une situation qui pourrait créer un embouteillage pour l'examen final.



