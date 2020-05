Déconfinement : les cafés ont bien changé

La réouverture d'un café est synonyme du redémarrage de la vie de quartier. Mais les choses ont beaucoup changé dans les troquets. Il y a même quelque chose qui manque depuis le déconfinement. Les comptoirs restent encore inaccessibles aux clients. Et c'est désormais dehors qu'ils consomment et papotent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.