Déconfinement : les campings rouvrent enfin

Ce mardi est un grand jour pour les propriétaires de caravanes et de mobil-homes. Ces derniers attendaient de pouvoir profiter à nouveau de leurs résidences de plein air et le moment est enfin arrivé. A Sainte-Marie-Kerque (Pas-de-Calais), des vacanciers se sont déjà rendus au camping "Domaine de la Grise Pierre". Sur les lieux, les gérants n'hésitent pas à briefer les résidents concernant les mesures barrières à respecter. Ils espèrent aussi faire le plein de réservations pour cet été.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.