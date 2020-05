Déconfinement : les citadins redoutent le retour en zone rouge

Les milliers de citadins qui ont choisi de se confiner dans leur résidence secondaire sont à présent sur le chemin du retour. Et le passage d'un département vert à un autre en rouge ne se déroule pas sans appréhension. Dans le Sud-Ouest, les voitures circulent au compte-gouttes, car beaucoup ne se sont pas pressés de rentrer. Les plus chanceux ont encore quelques jours avant de devoir regagner la capitale.



