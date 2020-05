Déconfinement : les départements en vert se relâchent

Un relâchement global a été constaté à Marseille et dans l'Hérault après que ces départements soient classés en vert sur la carte du déconfinement. Les Marseillais sont plus nombreux sur la corniche et ont du mal à respecter les gestes barrières. Dans l'Hérault, difficile de résister à l'appel du soleil. Toutefois, les contrôles en bord de mer ont été renforcés. Ce relâchement est-il dû à l'approche du 11 mai ou à la lassitude des 48 jours de confinement ?



