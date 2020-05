Déconfinement : les Strasbourgeois s'attendaient à davantage de prudence

Faisant partie des villes les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, Strasbourg aurait préféré plus de prudence. Située dans un département rouge, la ville alsacienne entame tout de même son déconfinement dans trois jours. Contrairement aux départements en vert, les parcs resteront fermés et les collèges ne rouvriront pas le 18 mai. La couleur rouge n'est alors qu'un signal d'alerte incitant à la prudence, mais qui ne freinera pas ceux qui veulent étendre leur zone de déplacement.



