Déconfinement : les visiteurs profitent de la réouverture du parc de Sceaux

Rien de plus agréable que de se retrouver en famille au parc de Sceaux (Hauts-de-Seine) après deux mois de confinement. Certains ont attendu ce moment avec impatience. Sur les lieux, les visiteurs profitent de la réouverture du parc, notamment de l'herbe fraîchement tondue pour pique-niquer. Côté distanciation physique et règles d'hygiène, tout le monde reste prudent.



