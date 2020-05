"Ma nouvelle vie" : Florence Corbalan, la sommelière lyrique

Depuis deux mois, Florence Corbalant chante dans les jardins des personnes âgées de son village à Autrans dans le Vercors. Elle nous fait partager sa vie quotidienne dans "Ma nouvelle vie".

Une tournée pas comme les autres. Voilà près de deux mois que Florence Corbalan sillonne les routes du Vercors pour faire partager aux habitants de son village ses airs et ses vins. Cantatrice et sommelière, elle a inventé son métier en conjuguant ses deux passions. Mais à cause du confinement, tous ses spectacles ont dû être annulés. Alors pendant cette période de cloisonnement et d'isolement pour certains et certaines, la chanteuse a décidé de se produire gratuitement dans chez les personnes âgées à Autrans. Tous les jours, elle fait le tour des maisons munie de ses bouteilles et de ses partitions. Deux thématiques que l'artiste lie en trouvant des airs musicaux en accord avec les arômes des vins qu'elle emmène avec elle.

"Ici je vis quelque chose de très fort humainement"

Une animation plébiscitée par les personnes âgées et les personnes fragiles de son village et qui marque un retour dans le temps pour la sommelière lyrique: son père, figure du village, est décédé peu avant le confinement. ''J'ai l'impression de prendre le relais et j'en suis très très fière, c'est un hommage que je lui fais", témoigne Florence.

Avec les voisins pour public et les jardins pour scène, la cantatrice joue des morceaux a cappella devant une audience réduite respectant la distanciation physique. Une parenthèse musicale et gustative pour celle qui devra reprendre dès que possible les routes de France pour se produire de nouveau. "Ici je vis quelque chose de très fort humainement, eh bien je vais continuer parce que je suis devenu accroc en fait !", assure toutefois Florence Corbalan. Une nouvelle qui devrait faire plaisir à son nouveau public qui profite de ses échappées musicales et ce, sans modération.