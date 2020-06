Déconfinement : le grand rattrapage des mariages en mairie

Depuis le 2 juin et le début de la phase 2 du déconfinement, les mariages sont à nouveau possibles, après avoir été interdits pendant plus de deux mois. Partout en France, des dizaines de milliers d’unions ont dû être reportées pour cause de confinement : à Toulouse, Cholom et Cécile par exemple n’ont pas pu se dire oui le 19 mars comme prévu.

Les voilà cependant enfin mari et femme, après être passés en mairie ce jeudi. Si l’émotion était au rendez-vous, les invités eux étaient en nombre restreint : six convives seulement ont assisté à l’événement.

La Salle des Illustres du Capitole aurait pu accueillir 30 personnes grâce à un accord préfectoral. Mais les mariés n’ont appris la nouvelle que la veille de leur mariage : impossible pour leurs proches de venir à temps depuis Paris, et pas question de repousser encore.