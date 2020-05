Déconfinement : par quels moyens les exilés du confinement vont-ils regagner les grandes villes ?

Le 17 mars, jour précédant le confinement, de nombreux grands départs ont été enregistré. Le plus souvent à la campagne, loin des grandes villes. On estime par exemple que plus d'un million d'habitants de l'Île-de-France ont quitté la région. Mais à présent, certains vont devoir rentrer, que ce soit pour des raisons professionnelles ou le retour à l'école des enfants. Il faudra alors remplir une attestation de déplacement dérogatoire.



