VIDÉO - Déconfinement : ces cafés, bars ou restaurants qui ont décidé d'ouvrir dès minuit

Prêts pour le service dès minuit. Alors que ce mardi 2 juin marque une nouvelle étape dans le déconfinement de la France, les bars, cafés et restaurants peuvent rouvrir dans les zones vertes en respectant certaines règles sanitaires, plus ou moins strictes selon la couleur du département où ils se trouvent. Une délivrance après plus de deux mois de fermeture.

"On est pris entre soulagement, émotion… Tout un tas de sentiments qui se mélangent. On est vraiment content on attend ça depuis deux mois et demi", confie Frédéric Mousson, co-gérant de la brasserie Équinoxe à Marseille. "La saison démarre et les gens sont là à minuit un lundi soir pour venir. Il y a du monde partout", se réjouit le restaurateur. Et tout a été pensé pour accueillir au mieux les clients: "on a commencé par faire un grand nettoyage, du rangement, après on a essayé de mettre en application tous les protocoles d’hygiène qui nous était demandé: la mise à disposition de gels hydroalcooliques et des masques pour le personnel, la distanciation avec un mètre voire plus entre chaque table, pas de cartes on a mis des porte-menu".

Le restaurant a notamment posé sur chaque table un QR code à scanner pour recevoir le menu en version dématérialisée sur son smartphone et un employé est notamment chargé de sensibiliser les clients aux gestes barrière pour éviter "que ça devienne la cohue". "On a essayé de tout mettre en oeuvre pour que le client se sente bien, se mette à l'aise, se sente en sécurité", explique Frédéric Mousson qui avoue être soulagé "de voir que les gens sont au rendez-vous, ça fait plaisir". Retrouver ses amis et ses proches ailleurs que chez soi ou que chez eux, voilà ce que cherchait les premiers clients de ce restaurant déconfiné. "On reprend un petit peu l’entraînement parce que cet été il faudra être prêt", s'amuse un groupe d'amis dans l'attente de leurs boissons.