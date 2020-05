Déconfinement : port du masque obligatoire dans l’hypercentre de Strasbourg

A Strasbourg, le maire a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans l’hypercentre de la ville, aux heures les plus fréquentées. Pour l’instant, l’heure est à la prévention. Mais d’ici quelques jours, le non-respect de cette décision sera sanctionné d’une amende de 38 euros. Les Strasbourgeois sont partagés sur l’efficacité de cette mesure. Des équipes de prévention partent à la rencontre des habitants pour expliquer le port du masque et rappeler les mesures d’hygiène. Pour la municipalité, cette décision est incontournable. L’arrêté municipal est entré en vigueur ce jeudi 21 mai. Il est jugé discriminatoire, car certains quartiers très denses ne sont pas concernés par la mesure. Un recours va être déposé devant le tribunal administratif. Mais, en attendant, l’arrêté est valable jusqu’au 2 juin.



