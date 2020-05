VIDEO - Déconfinement : pourquoi Carnac résiste à la réouverture de ses plages

Interrogé par TF1 dans la vidéo ci-dessus, Paul Chapel, son premier adjoint, explique : "C'est une petite ville. Il est matériellement impossible de surveiller tout le monde. On a peur que certains ne soient tentés de venir en masse pour les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte." Autre élément de contexte important : l'un des premiers gros foyers épidémiques de France s'y est développé au début du mois de mars.

Nous sommes le 14 mai 2020. Toutes les communes du Morbihan ont effectué des démarches pour rouvrir leur littoral dans les prochains jours. Toutes ? Non ! Le maire de Carnac, Olivier Lepick, résiste encore et toujours à la tentation de rouvrir les cinq plages de sa ville, malgré le déconfinement, malgré l'autorisation donnée par le gouvernement aux édiles, malgré les demandes de nombreux habitants, et malgré le manque à gagner touristique qu'une telle décision implique.

"C'est sûr que je ferais beaucoup plus de chiffres si les plages rouvraient maintenant, ça sauverait même tout le monde, mais on ne sait pas où on va", confie à TF1 une buraliste carnacoise, qui juge l'attente raisonnable, arguant qu'"il vaut mieux y aller doucement, puis rouvrir une bonne fois pour toutes". Un autre habitant relativise lui aussi, et appuie ainsi la décision du maire : "Je vous rappelle qu'on a été dans les premiers à être confinés. Aujourd'hui, on ne voudrait pas que ça recommence. On voudrait vraiment sécuriser la période de juillet-août." D'autant que le Premier ministre, Edouard Philippe, a ouvert la porte, ce jeudi 14 mai, aux vacances d'été des Français, les encourageant même à "prendre leurs réservations".