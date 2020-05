VIDÉO - Déconfinement : pris d'assaut par des Parisiens, le canal Saint-Martin évacué par la police

Flâner sur les quais et profiter de quelques rayons du soleil. À Paris, ce lundi 11 mai, en cette fin de première journée de déconfinement, des dizaines de personnes se sont retrouvées sur les quais du canal Saint-Martin, situé entre les Xe et XIe arrondissements de la capitale, parfois au mépris de la distanciation physique imposée (un mètre entre chaque individu), du port du masque pourtant recommandé et de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Mais ce petit moment de liberté n'aura pas duré bien longtemps. Peu avant 20 heures, les forces de l'ordre sont finalement intervenues et ont fait évacuer les berges pour déloger les badauds venus se détendre au bord du canal, l'un des spots où les Parisiens ont l'habitude de se réunir au moment des beaux jours. Masqués et munis de haut-parleurs, les policiers leur ont demandé de quitter les lieux afin de ne pas créer de regroupements massifs pouvant favoriser la propagation du coronavirus.