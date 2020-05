Déconfinement : quelles seront les règles dans les transports en commun ?

Dès le 11 mai, il est indispensable d'avoir en sa possession un document signé par l'employeur si l'on souhaite prendre les transports en commun aux heures de pointe, en tout cas pour les Franciliens. Le but est de limiter le nombre de voyageurs. Dans le bus, le métro ou le tramway, toute personne âgée de plus de 11 ans devra obligatoirement porter un masque. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 135 euros. Qu'en est-il du respect des distances de sécurité ? Éléments de réponse la vidéo ci-dessus.



