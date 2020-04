Déconfinement : quels sports pourra-t-on pratiquer à partir du 11 mai ?

A partir du 11 mai, il est de nouveau possible de pratiquer certains sports. Pour les amateurs de course à pied, par exemple, leur entraînement ne sera plus limité à une heure quotidienne. Ils pourront même s’aventurer jusqu’à 100 km autour de chez eux. Ces nouvelles règles sont aussi valables pour les cyclistes. Ils pourront, eux aussi, remplacer le virtuel par du réel. En respectant la distanciation physique, tous les sports individuels en extérieur seront autorisés. En revanche, les piscines resteront fermées, tout comme les salles de sport. Les sports de contact et collectifs devront, eux aussi, attendre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.