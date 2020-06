Déconfinement : restaurants et cafés ont enfin rouvert

Les citoyens avaient passé 78 jours sans pouvoir aller au café ou au restaurant. Mais depuis ce matin, c'est à nouveau possible. Ces établissements ont enfin repris leurs activités ce mardi. Tous les clients attendaient cette réouverture avec impatience pour retrouver ces petits bonheurs qui leur avaient tant manqué. Aujourd'hui, la tasse de café, le verre de vin et les plats commandés avaient une saveur particulière et un goût de liberté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.