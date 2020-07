Déconfinement : retour du public dans les stades et les champs de courses

Depuis samedi 11 juillet, la levée de l'état d'urgence sanitaire a permis à de nombreux secteurs de reprendre leurs activités. C'est notamment le cas pour les sports de combat, mais aussi pour le football et les courses hippiques. Après quatre longs mois de fermeture, les stades et les hippodromes vont enfin rouvrir leurs portes.



