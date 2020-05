Déconfinement : rouges ou verts, qui peut faire quoi ?

Depuis jeudi, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié la première carte de déconfinement. Celle-ci classe les départements en trois zones : rouge, orange et verte. Cette classification détermine le niveau de déconfinement pour chaque couleur. Concrètement, dans la zone rouge, les règles seront beaucoup plus strictes que dans les deux autres zones. Des libertés, comme l'ouverture de certains commerces ou des écoles primaires, peuvent toutefois être accordées après le 11 mai. Comment cette répartition a-t-elle été établie ? Un département vert peut-il passer au rouge et vice-versa ? Qu'est-ce qui est permis et autorisé pour chaque zone ?



