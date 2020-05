Déconfinement sur l'esplanade des Invalides : les mesures de sécurité sont-elles respectées ?

La pelouse des Invalides est prise d'assaut par des centaines de Parisiens et de Parisiennes ce jeudi après-midi. Ils se réunissent entre groupes de dix personnes au maximum pour profiter du déconfinement. Les gestes barrières sont globalement respectés et les forces de l'ordre patrouillent pour veiller au respect des règles sanitaires.



