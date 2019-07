VIDÉO – Défilé du 14-Juillet : qui est Franky Zapata, cet invité surprise qui doit fendre les airs sur un surf volant ?

Son nom : Franky Zapata. Son rôle : être l'une des attractions les plus attendues du défilé du 14-juillet sur les Champs-Elysées. Selon Var-Matin, qui dressait son portrait à l’été 2018, il a toujours eu "ce rêve de voler". Aujourd’hui âgé de 40 ans, ce Marseillais a commencé quand il en avait à peine 17. Il est alors sur l’eau. Un milieu qu’il connaît parfaitement puisqu’il est Champion d'Europe et du monde de jet-ski. Comme pour chaque création faite "dans un coin de garage", la création du Flyboard Air est passée par plusieurs étapes. A ses débuts, cette plateforme doit nécessairement être reliée à la surface par un tuyau qui alimente en eau son système d'hydro-propulsion.





Ce n’est qu’à partir de 2011 qu’il délaisse l’eau pour la terre. Et cinq ans plus tard que son "joujou" se transforme en véritable machine volante autonome. Alimentée en kérosène, elle n’a alors plus besoin d'eau pour se propulser et décoller. Dorénavant, ce minuscule engin dispose d'une autonomie d'une dizaine de minutes. Une durée de vie que Franky Zapata devra accroître s’il veut réussir son pari de traverser la Manche debout dans les airs. Un exploit qu’il compte écrire ce 25 juillet afin de rendre hommage à Louis Blériot, 110 ans plus tard jour pour jour.