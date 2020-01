VIDÉO - Déjà 5 accidents en 2020 : la colère des patrouilleurs d'autoroute

Cet accident - visible dans la vidéo ci dessus - est le cinquième depuis le début de l'année 2020 au cours duquel un patrouilleur a risqué sa vie... pour sécuriser celle des autres. Ce chiffre est déjà deux fois plus élevé que l'année dernier à la même époque. Il suscite la colère et l'incompréhension de ces "hommes en jaune" comme Thierry Laffeach, superviseur des patrouilleurs de l'A10. Lui aussi a failli perdre la vie à cause de la négligence d'un chauffeur routier distrait. "Je vois encore le camion avec le chauffeur qui regarde le siège d'à côté. Ça nous met en colère".

En 2019, 47 camionnettes ont été heurtées lors d'une intervention. En cause : la somnolence et le manque d'attention des conducteurs : un sur deux ne ralentit pas en zone de travaux et 29% d'entre eux lisent des SMS au volant. "On ne peut pas accepter de compter sur la chance et sur les miracles. On ne peut pas accepter que des véhicules de 40 tonnes roulent à tombeau ouvert et mettent en péril les usagers", s'insurge Pierre Coppey, directeur général adjoint de Vinci Autoroutes.