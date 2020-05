Départements classés "rouge" : la réaction des habitants du Val-d'Oise

Au total, 32 départements sont classés rouges. C'est le cas de tous ceux d'Île-de-France. Avec ses douze millions d'habitants, cette région est la plus touchée par le coronavirus à ce jour. Dans le Val-d'Oise, le vrai déconfinement semble encore lointain. Collèges, parcs et jardins resteront fermés. Une décision bien acceptée par les habitants.



