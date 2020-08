Départs en vacances : entre canicule et circulation difficile

Les conditions météo sont difficiles pour prendre les routes, d'autant plus que ce week-end est l'un des plus chargés de l'année. Une famille, qui a mis le cap sur la Charente-Maritime, en a fait les frais ce samedi. Dès six heures du matin, à la sortie de Paris, les Leroy ont été pris dans les bouchons. Malgré cela, enfants et adultes ont gardé leur bonne humeur tout au long des 412 kilomètres de trajet, sur la route des vacances.



