Départs en vacances : la route de la canicule

Pour ceux qui veulent voyager ce week-end, la route sera longue et chargée. Certains ont décidé de partir dès ce vendredi 7 août et ont choisi le car. Mais, partir en plein après-midi dans un bus presque plein, les voyageurs se doivent d’être prévoyants pour éviter les fortes chaleurs. Le temps des vacances d’été, entre 200 et 300 bus sortent de la gare de Paris-Bercy. Pour les voyageurs, c’est un mode de transport économique. Mais cette année, les 37°C à l’ombre et la peur du coronavirus suscitent des interrogations. Par ailleurs, la journée du samedi 8 août 2020 est classée noire par Bison Futé dans le sens des départs. Rien que dans cette gare routière la plus fréquentée de l’Hexagone, 10 000 voyageurs sont attendus à bord des bus ce week-end.



